Erzurum yine sallandı!
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 22.11.2021, 11:46 22.11.2021, 11:49
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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