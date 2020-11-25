Eski AK Parti Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, eski Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.
GÜNDEM 25.11.2020, 10:55
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
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