Evlilik için "ehliyet" önerisi
Her ne kadar koruyucu ve önleyici tedbirler alınsa da aile içi şiddet vakaları ve kadın cinayetleri dur durak bilmiyor.
GÜNDEM 15.11.2021, 18:48 16.11.2021, 09:20
Bu soruna çare olmak için çalışan Meclis Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda ortaya çıkan "evlilik ehliyeti" fikri gündeme geldi.
Buna göre evlilik adayları dünya evine girmeden önce psikolojik rapor alarak evliliğe uygun olduğunu kanıtlamalı. Komisyon raporuna da "evlilik ehliyeti" kavramının girmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar; evlilik öncesi yapılacak olan bu uygulamanın, evlilik sonrası ve çocuk sahibi olduklarında da yapılmasını önerdi.
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