Executive Chef Fikret Özdemir halkın mutfağı’nda!

Akdeniz’in incisi BN Hotel Thermal & Spa bünyesinde hizmet veren Chef Özdemir, hem otelin kalitesini ve hizmetlerini sıralarken hem de Mavi Yengeç ve Kırmızı Karidesin yapılışını izleyiciye aktardı.

Keyifli sohbetlerin yer aldığı programda Chef Özdemir, kendine has tariflerini de paylaşmayı ihmal etmedi.