Executive Chef Fikret Özdemir halkın mutfağı’nda!
Geçtiğimiz günlerde, Kahramanmaraş’ı karış karış gezerek, Yöremize özgü lezzetleri NTV Televizyonunda Cüneyt Asan ve Adnan Şahin’in sunduğu Halkın Mutfağı’nda keşfedilirken, bu kez de dünyaca ünlü Kahramanmaraşlı Chef Fikret Özdemir programda hünerlerini sergiledi.
GÜNDEM 24.01.2021, 15:14 24.01.2021, 18:59
Akdeniz’in incisi BN Hotel Thermal & Spa bünyesinde hizmet veren Chef Özdemir, hem otelin kalitesini ve hizmetlerini sıralarken hem de Mavi Yengeç ve Kırmızı Karidesin yapılışını izleyiciye aktardı.
Keyifli sohbetlerin yer aldığı programda Chef Özdemir, kendine has tariflerini de paylaşmayı ihmal etmedi.
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