Fahrettin Koca: 10 milyon doz Çin aşısı bu hafta Türkiye’de olacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki tarihlerde gerçekleşecek aşı sevkiyatlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bakan Fahrettin Koca, haziran ayında hedefin 18-20 yaş üstü herkesin aşılanması olduğunu belirtti.

10 MİLYON SINOVAC, 30 MİLYON BIONTECH AŞISI GELİYOR

Sinovac aşısı ile ilgili konuşan Koca, Çin'den bu hafta içinde 10 milyon doz aşının beklendiğini belirtti.

BioNTech aşısıyla ilgili de önemli bilgiler veren Koca, haziran ayında 30 milyon aşının geleceğini söyledi. Daha sonraki 3 ayda da bu sayının artacağını vurgulayan Koca, eylül ayına kadar 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini bildirdi.