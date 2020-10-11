Fatma Şahin'den koronavirüs sonrası için önemli mesajlar

Kanal 7'de ekranlara gelen Başkent Kulusi programına konuk olan Şahin, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fatma Şahin'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin sağlıkta yaptığı yatırımların yararını bu zor günlerde gördük. Sağlık sistemi yurtdışında kurulmuş ancak her şey paraya bakıyor. Biz de ise sosyal devlet anlayışı bulunuyor. Herkes hastanelere gidip muayene olabiliyor.

Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte belediyelerin ortak dertleri görüşülüp çözüme ulaştırılıyor. Borçlu belediyelerimizin borçlarının pandemi döneminde ertelenmesi ilk kararlarımızdandı.

Salgının yeni normal döneminde ilk olarak eğitim faaliyetlerini başlattık. Sanayi bölgelerinde tedbirlerimizi aldık. Güneydoğu sosyal insanların yoğun olarak olduğu bir bölge o yüzden bir dönem salgında pik yaşadık. Ciddi tedbirler alınca düşüşe geçti. Toplu ulaşımda akıllı kart sistemine geçtik. Filyasyon sürecinde olan kişiler toplu taşımadan uzak tutuldu.

KORONA SONRASINA HAZIRLIK

Yenilenmezsen yenilirsin. Türkiye Belediyeler Birliği ile çalışmalar yaptık. Pandemiden sonrası için neler yapabiliriz konuştuk. Pandemiden sonra doğayı korumamız gerekiyor. Gıda güvenliği ve tarım çok önemli hale geldi. Tarım başkanlığımızı kuvvetlendirdik. Artık sağlıklı ve güvenli şehirler önemli hale geldi. Dijitalleşme çok önemli hale geldi. Şehri buna hazırlamak gerekiyor.

300 FABRİKA AÇILIŞI

Pandemiyle birlikte bizim güçlü olduğumuz sektörler daha da güçlü hale geldi. Bu yüzden talep patlaması oldu. 5. organize sanayii bölgesini açtık. Tarihi şirketler yeni bölgede yeni fabrikalar da kurdu. Gaziantep ihracatta bugün Ankara ile yarışır hale geldi.

TEKNOFEST

Altyapısına güvendikleri için Teknofest 2020'yi Gaziantep'te organize ettiler. Bilim alanındaki iddiamızı kültür-sanat alanında da gerçekleştireceğiz.

Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir toplantı gerçekleştirmişti. Daha sonra belediye başkanları arasında whatsapp grubu kuruldu. Diyaloglar devam ediyor mu?

Cevap: En son Mansur Yavaş'la konuştuk. Hareketliliği artırmak için bisiklet yolu projesini düzenledik. CHP'li belediyeler de dahil ortak bir çalışma yaptık.

Daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor. Toplum çatışma değil ortak çalışmalar bekliyor. Mükemmel durumda değiliz ancak olabiliriz.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ERDOĞAN EĞİLDİ' SÖZLERİ

Toplum ne diyor o önemli. İnsanlar Erdoğan'ın sağlam duruşunu biliyor. Dolayısıyla kamu vicdanını rahatsız edecek bir yalanın arkasında durmamak gerekiyor. Doğru neyse onu savunmamız gerekiyor.