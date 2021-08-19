Felaketin yaşandığı Bozkurt sağanağa teslim
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor.
GÜNDEM 19.08.2021, 21:41
11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak başladı.
Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.
Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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