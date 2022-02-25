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FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma: 45 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cülerin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada görevdeki subayların da aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNDEM 25.02.2022, 10:25
FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma: 45 şüpheliye gözaltı kararı

Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2011-2016 yılları arasındaki sınavlarında kodlama yaparak FETÖ ile irtibatlı olanların Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılmasına yönelik aralarında subay ve emekli subayların da olduğu 45 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca TSK bünyesinde yapılan Deniz Harp Okulu (2011-2012-2014-2015) sınavları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2012-2014-2015-2016) sınavlarında "kodlama" yapıldığına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, mülakata girmeye hak kazanan aday öğrencilerden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olanlarının aday numaraları ve TC kimlik numaraları üzerinden kodlamaya tabi tutularak TSK'ya sızdırıldığı tespit edildi. Söz konusu yıllarda şüphelilerin TSK bünyesinde oluşturulan mülakat kurullarında görev alan ve örgütsel not sistemi ile not verdikleri anlaşıldı. Bu şüphelilerin aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilerek örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı da elde edildi. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 4 Subay, ihraç edilen 34 eski askeri personel, 7 emekli subay olmak üzere toplamda 45 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 134. Maddesine muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 farklı ilde, 45 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam ediyor.

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #FETÖ #Aksu Tv
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