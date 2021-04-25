Freni boşalan vinç 11 araca çarparak durabildi
Hatay'da freni boşalan vinç, 11 araca çarparak durabildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde virajı alamayarak karşı şeride devrildi.
Bu şekilde sürüklenen vinç, önce bir ağaca daha sonra karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 kişi olay yerinde 2 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin ise kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.
Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olay anı, bir apartman ve iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, süratle gelen vincin virajı alamayıp devrilerek karşı yöne geçtiği, önce ağaçlara sonra da seyir ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
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