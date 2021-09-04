Gara'ya hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekatları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."