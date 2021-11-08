Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Gaziantep'te polisin silah kaçakçılarına son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 22'si tutuklandı.
GÜNDEM 08.11.2021, 15:25
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada silah kaçakçılarına çok sayıda operasyon düzenledi.
Kentin çeşitli adreslerinde, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 19 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Silahlara el koyan ekipler, 217 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 195 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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