Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresi için geldiği Bartın'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu, ekonomi ağırlıklı yaptığı konuşmasında döviz kuru, enflasyon ve işsizlik üzerinden iktidarı eleştirdi.
Hükumetin ekonominin kötü gidişatına yönelik olarak sıkça yaptığı ‘dış mihraklar’ çıkışına da değinen Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:
Şu dış mihrakların adını bir koyalım. Kimdir bunlar?
“Dışişleri Bakanlığı yapmış ve tezler yazmış biri olarak, Hazine ve Maliye Bakanı’nı “emperyalizme” karşı korumak için nerdeyse cihad ilan etmiş olanlara sesleniyorum, şu dış mihrakların adını bir koyalım. Kimdir bunlar? Söyleyin hep birlikte mücadele edelim
Yandaş gazetelerinizin “Reis Trump” diye bahsettikleri Amerikan Başkanı mıdır dış mihrak? Sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mıdır? Avrupa mıdır? Yoksa kapılarında SWAP işlemi için merhamet dilendiğiniz İngiliz Merkez Bankası mıdır? Çıkın söyleyin kimdir?
Anonim konuşmayın, varsa açıklayın bu dış mihrakları. Söyleyin, biz de bilelim o “dış mihrakı” ve omuz omuza mücadele edelim. Türkiye’ye oyun oynayan hangi dış mihrak varsa birlikte mücadele edelim”
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