Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Alanya ilçe binasını açtı

Açılışta açıklamalarda bulunan Davutoğlu, doların yükselmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medyadan destek paylaşımlarının yapılmasını sert dille eleştirdi.

"Neymiş efendim emperyalistlere karşı Hazine Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Emperyalizme karşı bir mücadele varsa sizin göreviniz bakanı değil milli onurumuz olan Türk Lirasını korumaktır."

Öte yandan YouTube'daki 'Gör Beni' programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman sağcı olarak görmediğini söyledi.