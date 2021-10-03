Güvenlik kaynakları: Türkiye İdlib'de sorumluluklarını yerine getiriyor

Güvenlik kaynakları, İdlib'de son duruma ilişkin, "Türkiye mutabakat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getiriyor. Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede mutabakat sorumlulukları teyit edildi." dedi.

Güvenlik kaynakları: Gözlem noktalarında bir değişiklik yok.

Güvenlik kaynakları: 400 binden fazla Suriyeli İdlib'e geri döndü

Güvenlik kaynakları: Ortak devriyeler Türkiye tarafından sonra erdirilmedi. Tekrar başlaması konusunda çalışmalar sürüyor

İran'ın tatbikatı

Güvenlik kaynakları: İran'ın tatbikatını yakından takip ediyoruz.

Emekli generaller

Güvenlik kaynakları: TSK'da yalnızca ocak ve şubat ile temmuz ve ağustos aylarında emeklilik dilekçesi verilebiliyor.

Güvenlik kaynakları: 31 Ağustos itibariyle yalnızca 2 general şahsi sebepler ile emekliliğini istedi.

Terörle mücadele

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da terörle mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, son bir ayda 4'ü büyük 17'si orta çapta 21 operasyon düzenlendi.

Eylül ayında 139 terörist etkisiz hale getirildi.

2021 yılı içerisinde toplam 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Temmuz 2015 itibariyle toplam 18 bin 549 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye harekat bölgesinde eylül ayında 148 terörist etkisiz hale getirildi

15 temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edildi

1 Ocak - 1 Ekim arasında 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi, 617 emekli personelin rütbesi geri alındı.

Sınır güvenliği

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliği ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

İran sınırında toplam 77 bin 34 kişinin yasadışı göç girişimi engellendi, toplam bin 562 düzensiz göçmen yakalandı.

Eylül ayında tüm sınırlarda 27 bin 686 yasadışı göç engellendi. Tüm sınırlarda bin 388 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 21'i fetö olmak üzere 41'inin terörist olduğu tespit edildi.

"Yunanistan'a gerekli karşılık verilmektedir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın saldırgan tutum sergilediği belirtildi:

"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye’ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir."

"Yunanistan'ın saldırgan tutumuna karşı diplomatik girişimlerde bulunulmakta, sahada gerekli karşılık verilmektedir."

"Yunanistan tarafından 2021 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi."

Libya'daki son durum

MSB'den "Libya'da kimin kalacağına kimin gideceğine yalnızca meşru hükümet karar verir. açıklaması yapıldı.

Sarsılmaz kardeşlik tatbikatı Azerbaycan'da yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile 5-8 Ekim tarihleri arasında "Sarsılmaz Kardeşlik Tatbikatı"nın Nahçivan'da yapılacağını açıkladı.