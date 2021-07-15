Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti

15 Temmuz’a ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

15 Temmuz gecesi E5 üzerindeki metrobüs hattında yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntüler, halkın darbe girişimine nasıl direndiğini gözler önüne seriyor.

İlk olarak akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde Söğütlüçeşme metrobüs durağında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile köprüye doğru yürüyüşe geçiyor.

Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyüşe geçen vatandaşların görüntüleri, Fikirtepe metrobüs durağındaki kameralarca da kaydediliyor.

Metrobüsün Uzunçayır durağına ait görüntülerde, bir tırın E5’i kapatmasının ardından, buradaki metrobüs hattına halkın ellerinde bayraklarla girdiği anlar görülüyor.

Vatandaşların, Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiği anlar Acıbadem metrobüs hattındaki güvenlik kameralarına yansıyor.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde ise vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Cevizlibağ metrobüs durağında ise darbe girişiminin haber alınmasının ardından seferler durduruluyor.

İncirli metrobüs durağında devam eden sefer ise darbe girişiminin haber alınmasının ardından güvenlik amacıyla bir polis tarafından durduruluyor. Beylikdüzü son durakta metrobüsler ve metrobüs şoförleri çıkış hazırlığı yapmak için bekliyor.

Boğaziçi Köprüsü'nde Söğütlüçeşme istikametindeki metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, darbeci askerlerin attığı bomba sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.

Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor. Daha sonra sedye ile ağır yaralı vatandaşlar, kana bulanan duraktan götürülüyor.

Darbe girişiminin kontrol altına alınmasının ardından, köprüdeki uzun araç yoğunluğu ve insan kalabalığı dikkati çekiyor. Metrobüslerin duraklara sevk edilmesinin ardından, köprü ulaşıma açılıyor.

