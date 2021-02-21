HDP'li milletvekili Taşdemir hakkında soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamaları ihbar olarak kabul etti.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.