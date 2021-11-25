Helal ekonomisinin paydaşları İstanbul'da buluştu

Helal ekonomisinin paydaşları, İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'da bir araya geldi.

GÜNDEM 25.11.2021, 09:37 25.11.2021, 13:45
Helal ekonomisinin paydaşları İstanbul'da buluştu

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen zirve ve expo İstanbul'da başladı.

Açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı organizasyon, bu yıl "Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılışında konuşan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, gıdadan turizme, ilaçtan giyime pek çok sektörü bünyesinde barındıran helal sektörünün her geçen gün büyüdüğünü, bu ekonominin 2 milyara yakın Müslüman nüfusun talep ve davranışlarıyla gelecek dönemde çok daha farklı noktaya ulaşacağını söyledi.

İslam dünyası olarak bu ekonominin yönetilmesi ve geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yavuz, bu çalışmalar sayesinde son 10 yılda epey ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin helal turizm konusundaki faaliyetlerinden ve bu alandaki ilerlemeden bahseden Yavuz, Müslüman nüfus sayısının 2030'da 2,2 milyara, 2050'de 2,8 milyara ulaşacağını, bu artışın helal turizmin hızlı ilerlemesini sağlayacağını söyledi.

Yavuz, dünya turizm pazarının yıllık yüzde 3,8 büyürken, helal turizmde bu oranın yüzde 4,8 olduğunu, helal turizm ve seyahatin gün geçtikçe daha büyük ilgi çektiğini dile getirdi.

"7 trilyon dolarlık ekonomiden payımızı artırma konusunda kararlıyız"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, helal turizm fırsatlarını gören çok sayıda ülkenin bu alana özel çalışmalar yaptığını anlattı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla bu alanda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Yavuz, "Öyle ki ülkemize 21 milyonu AB ülkelerinde 30 milyonu ise Rusya Federasyonu'nda olmak üzere 400 milyonluk Müslüman nüfus sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde yaşıyor. Ayrıca ülkemiz dünyada belirli faktörlere göre belirlenen helal turizm endeksinde de her yıl oldukça yüksek puan alıyor. Türkiye olarak İİT üyesi ülkeler arasında Müslümanların seyahat etmesine en uygun ülke olarak her zaman ilk 3 ülke destinasyonu arasında yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Helal konseptte dünyanın en iyi otellerinden bazılarının Türkiye'de bulunduğunu, İstanbul, Antalya, İzmir ve Aydın'daki tesislerin yıl boyunca bu anlamda büyük rağbet gördüğünü dile getiren Yavuz, "Müslüman turistlerin beklentilerini, helal turizm konseptine en uygun düzeye taşıyan tesislerle karşılamaktayız. Otellerimizde yiyecek ve helal hizmetinin yanı sıra günlük ihtiyaçlara yönelik her türlü faaliyetimiz de mevcut." diye konuştu.

Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin dünya helal ekonomisinin ve helal konseptli turizmin önemli bir aktörü olduğunun, bu alanda önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yavuz, "7 trilyon dolarlık bu ekonomiden aldığımız payı önümüzdeki dönemde de artırmak konusunda kararlıyız ve bu alanda Müslüman ülkelerle aramızdaki iş birliğini artırmak niyetindeyiz. Üretimden hizmet sektörüne ve turizme sahip olduğumuz tüm imkanları ve değerleri büyük bir Müslüman ülke olarak, Müslüman dünyasını tanıtmak ve anlatmak konusunda ciddi bir çaba içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

KKTC'den Müslüman ülkelere iş birliği ve yatırım çağrısı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da Müslüman ülkelerin et ithalatının 10 milyar dolar civarında olduğunu, bu ithalatın genelde Brezilya, Avustralya, Hindistan, Fransa ve Çin gibi Müslüman olmayan ülkelerden yapıldığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İslam ülkeleriyle ticaret yapmaya özen gösterdiğini belirten Atun, "Katılımcı İslam ülkeleri ile daha güçlü, daha kalıcı ve daha sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve ticari bağlar kurmak istiyoruz." dedi.

KKTC'de en güçlü sektörlerin sırasıyla turizm, eğitim ve tarım olduğunu anlatan Atun, şu anda sağlık ve sanayi sektörlerinin güçlendiğini bildirdi.

Atun, "Gelişen ve geleceğe aydınlıkla bakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; her türlü teşvikle ve destekle sizlere gereken kolaylığı sunmak arzusunda ve kararlılığındadır." ifadesini kullandı.

"Nüfusun yarıdan fazlası Müslüman olan ülkelere 10 ayda 46 milyar dolarlık ihracat"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 50'den fazlası Müslüman olan 46 ülkeye ihracatının 2021'in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bu ülkelerin toplam ihracattan yüzde 25 pay aldığını dile getiren Gülle, "Çoğunluğu Müslüman olan Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinin merkezinde bulunan Türkiye için bu rakamın ve bu oranın çok daha yüksek olması gerektiğine inanıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fuar ve zirve gibi organizasyonlarla İslam dünyasındaki ticaretin önü daha çok açılacaktır." diye konuştu.

"İslam ülkeleri helal standartlarında ortak hareket etmeli"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı ve SMIIC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Şahin de Müslümanların azınlıkta olduğu bölgelerde ve ülkelerde güvenilir ve helal gıda ile hizmete erişebilmesinin öneminden bahsetti.

TSE'nin, SMIIC'nin yayımladığı tüm standartları kabul ettiğini dile getiren Şahin, bu standartların tamamını bütüncül bir yaklaşımla uyguladıklarını bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde helal belgelendirme üzerine çalışma yapan kurum ve kuruluşlar çok dağınık çalışıyor, ortak bir paydada buluşulamıyor. Bu dağınıklık son kullanıcılar ile üretim yapan kuruluşlarda ve firmalarda da bir itimat problemi doğurmaktadır. Bu çerçevede insanlığın menfaati doğrultusunda hareket edebilmek adına İslam ülkelerinin tek bir çatı olarak toplanarak standartları kabul etmesi ülkemizin en büyük temennisidir."

"Covid-19 döneminde helal gıda üretimini artırmalıyız"

İslami Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) Direktörü Yerlan A. Baidaulet ise, sağlıklı ve helal gıda üretmenin öneminden bahsederek, tedarik zincirinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntıları anlattı.

Baidaulet, "Salgın döneminde küresel anlamda gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu, helal gıda tüketiminin önemi daha da ortaya çıktı. Bu nedenle özellikle helal gıda üretimindeki potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmalıyız." diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin ortak bir platform geliştirmeleri gerektiğine değinen Baidaulet, gıda güvenliği konusunda standartların oluşturulması noktasında avantaj sağlayacak bir platformun helal gıdanın üretimini ve pazar payını artırabileceğini söyledi.

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkan Yardımcısı Emre Ete de organizasyonu, tüm Müslümanların ortak bir gayede buluşmasına hizmet etmek adına her yıl bir adım daha öteye taşıyacaklarını söyledi.

Ete, "Helalin aslında sıhhat, afiyet, iffet ve izzet olduğunu, helalin olduğu her yerde emeğin, alın terinin bulunduğunu hep birlikte tüm dünyada temsile devam edeceğiz. Yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünya genelinde Müslümanların ekonomik anlamda birbirini desteklemesi, 7 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Helal Expo 25'ten fazla ülkeden katılımcı ağırlıyor

Alınan bilgiye göre, dünyanın en büyük "helal organizasyonu" olarak kabul edilen etkinlik, helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl "Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" temasıyla ICDT ve SMIIC iş birliğiyle düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İİT Helal Expo, 25'ten fazla ülkeden milli ve bireysel katılımlarla gerçekleştiriliyor.

Fuar, başta gıda olmak üzere kozmetik, finans ve turizm gibi alanlardan birçok sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Ayrıca, lojistik, yayıncılık, ambalaj, eğitim gibi farklı sektörlerden de kuruluşlar da yer alıyor.

Fuarla eş zamanlı olarak SMIIC ana paydaşlığında, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) başta olmak üzere ülkenin ilgili kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi'ne de dünyanın dört bir yanından alanlarında profesyonel akademisyenler, araştırmacılar, iş insanları ve sektör öncüleri katılıyor.

Çevrim içi de takip edilebilecek etkinlikle İİT üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğini artırmanın yanı sıra teşkilata üye olmayan ülkelerde de helal sektörüne yönelik farkındalığı artırıp ilişkileri kuvvetlendirmek amaçlanıyor. Organizasyon, 28 Kasım'da sona erecek. 

#Dünya Helal Zirvesi #Helal Expo #AksuTV #AksuTVHaber
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