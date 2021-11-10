Her an herkesin başına gelebilir! Aracıma çarpıp kaçtılar ne yapmam gerekiyor?

Demircan’a göre, Trafikte gerçekleşen vur kaç kazalarında olay yeri terk edilmemeli ve polise haber verilmeli. Ayrıca Olay şehir dışında gerçekleştiyse jandarma ile irtibata geçilmeli diyerek araç sürücülerine uyarılarda bulundu.



Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan, “Özellikle yoğunluğun yüksek olduğu büyük şehirlerde, trafikte araç sahiplerini muzdarip eden bir husus da vur kaç yapan araç şoförleridir. Park halindeki araca çarpıp kaçmak ya da trafikteki araca vur kaç yapmak hukuki ne vicdani bir harekettir, bu tip bir kazaya karışan sürücünün karşı tarafla yüzleşmesi gerekir. Maalesef günümüzde yaygın olan vur-kaç davranışıyla karşılaşıldığında ne yapılacağını bilmemek sürücüyü paniğe sevk eder. Her hâlükârda çarpıp kaçan araç kazalarında nasıl bir yol izleneceği konusunda bilinçli olmak sürücüye güven verir. Vur kaç kazalarında yapılacaklar sistematik bir yapı sergiler” dedi.

“Vur kaç kazaları trafikte ya da park halinde gerçekleşebilir. Genel olarak her iki durumda da benzer yollar takip edilse de polise haber verme önceliği açısından iki durum farklılık gösterir. Vur kaç kazalarda takip edilecek yol şu şekildedir: Trafikte gerçekleşen vur kaç kazalarında olay yeri terk edilmeden polise haber verilmelidir. Olay şehir dışında gerçekleştiyse jandarma ile irtibata geçilir. Aracınıza çarpıp kaçan aracı gördüyseniz aracın plakasını, modelini, rengini ya da ilgili tespit edilen verileri en yakın polis memuruna ya da jandarmaya bildirmeniz gerekir. Polis tarafından durum tespit edilerek, tutanak tutulur. Kaza sonrası verilen hasarın tespiti için fotoğraf çekilmesi gerekir. Fotoğrafların net ve yatay olarak çekilmesi önem taşır. Plakanın fotoğrafta görülmesi ve fotoğrafın farklı açılardan çekilmesi de kritiktir. Çekilen fotoğraflar polise ve kasko firmasına verilir. Olaya şahit olmadıysanız, etrafta olaya şahit olan kimse var mı diye bir soruşturma yapılabilir. Özellikle yoğun yerleşim yerleri, vurup kaçan araç sorgulama konusunda size tanık bulmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca MOBESE kameraları ya da civardaki AVM ve mağazalara ait diğer güvenlik kameralarından da bu konuda faydalanılabilir.

Vur kaç davranışı için, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/1-a numaralı maddesi uyarınca; “kazadan sonra durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara 314 TL idari para cezası verilir.” Arabaya vurup kaçmanın cezası, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle; 235,50 TL olarak ödenebilir. Vur kaç yapan sürücü ehliyetine de 20 ceza puanı verilir. Olayda ölüm ve yaralanma varsa bu miktarlar değişiklik gösterir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81/3 numaralı maddesi; “yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında izin almadan kaza mahalini terk ederseniz 551 TL idari para cezası” verildiğini ifade eder. 15 gün içinde ödenirse bu ceza, %25 indirimle 413,25 TL’ye iner. Ayrıca ehliyete de 20 ceza puanı kaydedilir.”