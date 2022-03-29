Hoşaflık malzemeler raflardaki yerini aldı!
İster iftarda karnıyarığın yanına ister bayramda çöreğin yanında.
GÜNDEM 29.03.2022, 14:10 29.03.2022, 16:41
Hazmı kolaylaştırıyor, sindirime yardımcı oluyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Faydaları saymakla bitmeyen hoşaf Ramazan’ın gelişiyle birlikte yeniden sofralardaki yerini aldı.
Kurutulmuş meyvelerin şeker ile kaynatılması sonucu elde edilen, Osmanlı mutfağının baş tacı hoşaf ağır yemekleri hafifleten ve serin suyuyla ferahlatan adeta bir şifa deposu niteliğinde.
Namaz Vakti 29 Mart 2022
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|46
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|30
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|29
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|27
|25
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|29
|22
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|22
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