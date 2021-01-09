İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılış programına katıldı.
GÜNDEM 09.01.2021, 17:31 09.01.2021, 18:55
Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin başarısının destansı bir niteliğe sahip olduğunu söyledi.
Allah bilir nerede yaşayan insanların su ihtiyacını karşılıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İyilik etmeyi Allah herkese nasip etmez o yüzden bu nasibe sığınmak gerek. Kuyular peş peşe açılıyor. Şu ana kadar tamamlanan kuyu sayısı 100'e yaklaştı. Diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Su işi başka hiçbir şeye benzemez.
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