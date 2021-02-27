İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti

Tarih 27 Şubat 2020...

O günün gecesinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haberle kahrolduk.

Rusya destekli Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 36 askerimiz şehit oldu.

Mehmetçik'e yapılan bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı.

2 bin üzerinde Esad rejimimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi.

Tekrardan şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun...

İDLİB ŞEHİTLERİ

1) YUSUF LEVENT KARA - HATAY

2) İSMAİL UYGUR - HATAY

3) EKREM KARABIYIK - HATAY / REYHANLI

4) ALİ TEMEL - HATAY

5) HALİL UZUN - HATAY

6) GÖKSU ÇAKMAK - HATAY

7) ONUR BİÇİCİ - HATAY

8) HALİL İBRAHİM GÜNEŞ - HATAY

9) PİYADE UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ - KAYSERİ / DEVELİ

10) PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - ANTALYA / FİNİKE - 23 YAŞINDA

11) UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - MERSİN / ERDEMLİ

12) PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - OSMANİYE / BAHÇE

13) UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI - KAHRAMANMARAŞ

14) PİYADE UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE / KADİRLİ - 23 YAŞINDA - BEKAR

15) TANK SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR - BİTLİS / TATVAN

16) GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS / GÜROYMAK

17) AHMET ALPASLAN - İSTANBUL / BAĞCILAR

18) EMRE BAYSAL - İSTANBUL / SANCAKTEPE

19) RECEP BEKİR - ERGENE / TEKİRDAĞ

20) SELMAN CANKARA - ADANA / SARIÇAM

21) PİYADE YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN / AFYONKARAHİSAR - DİNAR

22) TOLGA CAN YILMAZ - BURSA / YILDIRIM

23) ADEM AKIN - TOKAT

24) ALİ TURGUT - UŞAK / BANAZ

25) PİYADE TEĞMEN BAYRAM OLGUN - KONYA / SELÇUKLU

26) TAYFUN PEKEL - İSTANBUL / SULTANGAZİ

27) ARİF AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ

28) EMİN YILDIRIM - HATAY / ANTAKYA

29) MEHMET ORHAN - ADIYAMAN

30) MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN / TOROSLAR

31) BİRHAN ER / ŞIRNAK

32) OSMAN AK / MERSİN SİLİFKE

33) MUSTAFA BAYRAKDAR - HATAY / ANTAKYA

34) BATUHAN TANK - ADANA / SEYHAN

35) MUHARREM ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL / KARLIOVA

36) NİHAT KARA - TEKİRDAĞ / SARAY