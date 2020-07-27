İl Müftüsü açıkladı! Kurban alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Dolayısıyla artık kurban almak isteyen vatandaşlarda pazarların yolunu tuttu.

Peki, bir hayvanın kurban sayılabilmesi için sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç kurban alırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.