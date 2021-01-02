İngiltere'den Türkiye'ye girişler durduruldu
İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından, bu ülkeden Türkiye'ye yapılacak girişlerin durdurulduğu açıklandı.
GÜNDEM 02.01.2021, 09:56 02.01.2021, 10:27
İngiltere'de tespit edilen, koronavirüsün mutasyona uğramış türü, Türkiye'ye de sıçradı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.
"İNGİLTERE'DEN GİRİŞLER DURDURULDU"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda virüs tespit edilen kişilerin karantinaya alındığını belirterek İngiltere'den Türkiye'ye girişlerin de durdurulduğunu duyurdu.
Koca: "İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur." dedi.
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