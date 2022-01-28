İş arkadaşını çekiçle öldürdü
Adana'da iş arkadaşının çekiçle yaraladığı kaynakçı hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 28.01.2022, 09:10
Adana'da tartıştığı iş arkadaşının başına çekiçle vurması sonucu yaralanan kaynakçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır dorsesi fabrikasında 21 Ocak'ta tartıştığı iş arkadaşı E.K'nin (22) başına çekiçle vurması sonucu yaralanan kaynakçı Mahmut Eser (38), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Eser'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
E.K, çalıştıkları fabrikada tartışma sırasında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü Eser'in başına çekiçle vurmuştu. Yaralı Eser hastaneye kaldırılmış, E.K. dün tutuklanmıştı.
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