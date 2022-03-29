İşin ilk gününde çatıdan düşen işçi öldü, geride gözü yaşlı bir eş ile 3 küçük çocuk bıraktı
Sabah saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yaşanan olayda çatı montajı yapan bir firmada bugün işe başlayan 29 yaşındaki Sedat Aslan, mesai arkadaşlarıyla birlikte OSB'deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti. Çatıya çıkan işçi, rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip aşağı düştü.
GÜNDEM 29.03.2022, 09:28
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 ÇOCUĞU YETİM KALDI
Geride gözü yaşlı bir eş ile 3 küçük çocuk bırakan talihsiz işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İşçinin düştüğü bölgede inceleme yapan ekiplerin, olayda firmanın ihmali olup olmadığını araştırdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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