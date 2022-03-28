İstanbul müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor.
Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kuruluyor.
Rus heyeti İstanbul'da
Rus heyeti, Ukrayna ile yarın yapılacak olan yüz yüze müzakere için İstanbul'a geldi. Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Erdoğan'ın 'barış' diplomasisi
Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çabalarına devam etti. İki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere 20'yi aşkın dünya lideriyle birçok kez görüştü.
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