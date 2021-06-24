'İyi ki varsın Eren!' Tüm Türkiye tek yürek oldu haykırdı
Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor: Şehit Eren Bülbül'ün o paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti.
GÜNDEM 24.06.2021, 16:38 24.06.2021, 19:34
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün o dönem 24 Haziran günü sosyal medyada yaptığı paylaşım hafızalara kazındı. Eren bugün o paylaşımın yıl dönümünde de unutulmadı. Tüm Türkiye "İyi ki varsın Eren" diyerek Eren'i yad ediyor.
PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Eren Bülbül'ün şehadet haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Eren'in şehadetinden aylar önce yaptığı paylaşım ise herkesin yüreğini dağladı. Eren Bülbül, 4 yıl önce bugün 24 Haziran'da Facebook hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın." paylaşımı yaptı.
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