İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın gazetecilerle video konferans aracılığıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 23.07.2020, 14:23 23.07.2020, 17:55
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Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasına yönelik soru üzerine ise Akşener, şunları kaydetti:

Akşener, İYİ Parti Meclis Grup Başkanlığı yapan Orhan Çakırlar ile Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile birkaç arkadaşlarının 24 Temmuz'da Ayasofya'da namaz kılacağını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi konusu ve buna benzer adımlar, sosyal medya meselesi ve Sayın Erdoğan'ın hemen hemen her açılışa katılıyor olması bunlara baktığım zaman, yani konvansiyonel olarak düşündüğümüzde seçime yönelik bir altyapının hazırlandığını okuyorum." dedi.

İktidarın, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme" konusundaki açıklamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Akşener, "İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğumuzu İYİ Parti olarak çok net ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısının Türkiye olduğunu belirten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın kutuplaştırma siyaseti özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra çöktü. Kutuplaştırma üzerinden giden bir oy alma stratejisi alışkanlığı olduğu ve bir de 'çelik çekirdek' diyebileceğimiz yüzde 10 civarında bir seçmen kitlesinin çalışmadığı iddiaları. Sayın Erdoğan için bir aktif çalışma içinde olmadıkları, bu seçmeninin de konsolide edilip siyasi olarak çalışmalarının yolunu açmak amaçlı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi ve ardından İzmir'de bu olaya tepki göstermek isteyen kadınlara yönelik şiddetin kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Akşener, "Öncelikle bu işin başında olan ve o yapıları yöneten siyasetçilerin bu konuda net tavır koyması gerekiyor. Bu tavrı görmüyoruz. 'Balık baştan kokar' diye bir kavram var. Onun ötesinde öldürülmüş bir kız çocuğu var. O kız çocuğuyla ilgili giyimi ve 'güzel miydi, çirkin miydi?' gibi soruların sorulduğuna bizzat sosyal medyada kendim bakıyorum. Bu da iğrenç." dedi.

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