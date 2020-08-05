İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısı hatırlatılarak sorulan bir soruya Ağıralioğlu şöyle yanıt verdi

"Ayasofya Camii'ne genel başkanımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İktidar hedefi olan bir partiyiz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi"

"Genel Başkanımız ilk defa namaz kılmıyor. Şükür namazı kılmış olması CHP’den ayrılması anlamına niçin gelsin. Böyle değil ama mevzuyu böyle takdir etmek Devlet Bey’in takdiri"

Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı’na katılma yönünde gündemleri olmadığını belirtti.

“Biz, Cumhur İttifakı’nın özelde; hususi olarak da AK Parti’nin siyasi olarak bundan sonra ihtiyaç duyduğu güç odaklarından biri değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı millete Başkanlık Sistemi’ni takdim ederken çok büyük vaatlerde bulundu. O vaat edilenler ile şu anda milletin yaşadıkları arasında korkunç bir uçurum var. Bunun hesabını iktidarın milletine vermesi lazım. Memleket için her türlü fedakarlığı yaparız ama biz bu hesaba ortak olmayız”