İzmir'de can kaybı artmaya devam ediyor!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 107 kişi hayatını kaybetti, 144 kişinin tedavisi devam ediyor. Enkazdan canlı çıkarılanların sayısı 107’ye ulaşırken, hastaneye sevk edilen 1027 kişiden 883’ü taburcu edildi.

yaralıların 847’si taburcu edildi

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 13'ünde tamamlanırken, 4 binada sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının iki gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Şimdiye kadar 11 bin 97 binada hasar tespit edildi binaların 124’ü ağır hasarlı acil yıkılacak olan 719’u az hasarlı iki binada yıkım çalışması tamamen tamamlandı.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.