Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti.

Şu ana kadar 104 kişi sağ olarak kurtarıldı.

8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.

Selçuk mesajında şu ifadeleri de kullandı:

"Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."