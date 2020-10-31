İzmir'de eğitime bir hafta ara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti.
Şu ana kadar 104 kişi sağ olarak kurtarıldı.
8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.
Selçuk mesajında şu ifadeleri de kullandı:
"Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."
Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 31, 2020
İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.
Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
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