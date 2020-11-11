İzmir'de korkutan yeni deprem!

Aydın'da bu sabah gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hisedildi.

6.6 büyüklündeki depremle gergin olan İzmirliler, bu depremde de tedirginlik yaşadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, büyüklüğünü 4,8 olarak belirlediği depremin yerin 12,4 km altında gerçekleştiğini duyurdu.