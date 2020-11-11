İzmir'de korkutan yeni deprem!
.Kandili Rasathanesi Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
GÜNDEM 11.11.2020, 10:02 11.11.2020, 10:23
Aydın'da bu sabah gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hisedildi.
6.6 büyüklündeki depremle gergin olan İzmirliler, bu depremde de tedirginlik yaşadı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi, büyüklüğünü 4,8 olarak belirlediği depremin yerin 12,4 km altında gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2020
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/I12KQ7iiJ3
11.11.2020, 09:49:45 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 12.4 km#Kandilli
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