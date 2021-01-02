İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem
İzmir'in açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 02.01.2021, 09:19 02.01.2021, 09:35
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 05.25'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun İzmir. Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.
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