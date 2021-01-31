Kabe fotoğrafını yere seren kişiler hakkında mahkemeden karar!
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT DOKÜMANLARA DA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.
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