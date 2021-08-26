Kabil'de bir günde 6 patlama

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede 6 patlama meydana geldi.

Bir günde 6 patlama: DEAŞ üstlendi

Reuters haber ajansı, saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

BBC'nin üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberine göre, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

Kabil'deki İlk Yardım Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu yaralıların gelmeye devam ettiği bildirildi.

Al-Jazeera ise daha önce ölü sayısını 25, yaralı sayısını 90 olarak bildirmişti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini açıklamıştı.

12 ABD askeri öldü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bugün düzenlenen saldırılarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 15'inin yaralandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, "Saldırıların faillerinin peşine düşeceğiz. Saldırılar sonrası silahlı çatışma çıktı" dedi.

Dışişleri'nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Fransa büyükelçisini çekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan’da kalmayacağını söyledi.

Macron, "Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan’da durmayacak, Paris’ten işlerini yürütecek" dedi.