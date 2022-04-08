Kadın cinayeti: Eski eşi boğarak öldürdü
Sinop’un Boyabat ilçesinde bir kadın, 3 ay önce boşandığı eski eşi tarafından boğularak öldürüldü.
GÜNDEM 08.04.2022, 09:04
Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, 3 ay önce boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zanlı Birol B. gözaltına alındı.
Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
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