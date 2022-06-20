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Kadın kılığına giren bir kişi eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü

Aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi, eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü. Cinayetin “töre saikiyle” işlendiğini tespit edildi, 4 zanlı tutuklandı.

GÜNDEM 20.06.2022, 14:03 20.06.2022, 14:08
Kadın kılığına giren bir kişi eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü

Adana’nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde bir binanın ikinci katında oturan Yusuf Gença’nın (29) evinin önüne gelen gelen biri kadın iki şüpheli, zili çaldı.

Şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Ş.’ye (28) tabancayla kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

29 yaşındaki adam öldü

Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gença’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının tedavisi sürüyor

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Gença toprağa verilirken, Hilal Ş.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

2 yıl önce terk etti, boşandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 9 Haziran gecesi yaşanan olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis, Hilal Ş.’nin anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen eşi Abidin Uçar’ı (27) 2 yıl önce terk edip, Gença’nın yanına taşındığını, daha sonra da boşandıkları tespit etti.

Ailesinin ise Hilal Ş.’ye, Gença’dan ayrılması ya da nikah kıyması için baskı yaptığı saptandı.

Azmettirici aile çıktı

Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, silahlı saldırının Hilal Ş.’nin eski eşi ile ağabeyi Şahan Ş.’nin (29) arkadaşı A.D. (17) tarafından düzenlendiğini, ailesinin ise azmettirici olduğunu belirledi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Hilal Ş.’nin eski eşi Abidin Uçar, A.D., babası Hacı Ş. (56), kardeşleri Şahan Ş., Onur Can Ş. (25) ve Ali Ş. (19), annesi Elife Ş. (49), kuzeni Meltem S. (35) ile onun eşi Mehmet Sait S.’yi (35) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Cinayeti planladılar

Emniyette çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesiyle; cinayetle sonuçlanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı.

Hacı Ş. ile buluşan kardeşi Musa Ş., oğlu Şahan Ş.’nin eski damatları Abidin Uçar’ı eve çağırarak cinayeti planladıkları belirtildi.

Kadın kılığına girdi

Olay günü Hilal Ş.’nin yaşadığı mahalleye gelen kuzeni Mehmet Sait S. ile eşi Meltem S.’nin çevrede gözcülük yaptığı, amcası Musa Ş.’nin ise kadın kılığına giren Uçar ile şapka takan A.D.’yi otomobille eve yakın bir parka getirdiği belirlendi.

Musa Ş.’den tabancaları alan Uçar ile A.D.’nin kol kola girip, aile rolü yaparak sokakta yürüdükleri, sonrasında da Gença’nın evine gittikleri tespit edildi.

O anlar, bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Önce silah ateş almadı

Şüpheli A.D.’nin, kapıyı açan Gença’yı vurmak için tetiğe bastığı ancak silahın ateş almadığı belirlendi.

Sonrasında Uçar’ın tabancayla başına 3 el ateş ettiği Gença’yı öldürdüğü, silah seslerine uyanıp kapıya gelen eski eşine ise 2 el ateş ettikten sonra mermisinin bittiği belirlendi.

“Kayınpederim nikahsız yaşadığı için vurmamı istedi”

Evden koşarak çıkan şüphelilerin, Musa Ş.’nin otomobiline binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Uçar ifadesinde, “Ben değil, yanımdaki A.D. ateş etti. Kayınpederim, nikahsız yaşadığı için eski eşimi vurmamı istedi.” dedi.

Diğer şüpheli A.D. ise silahı Uçar’ın ateşlediğini öne sürdü.

4’ü ‘töre saikiyle planlayarak kasten öldürme’den tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abidin Uçar, A.D., Hacı Ş. ile Şahan Ş. çıkarıldığı mahkemece ‘töre saikiyle planlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan amca Musa Ş.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

#cinayet #Adana #töre
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