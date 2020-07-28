Kahramanmaraş İl Müftüsü açıkladı! Hac kaydı yaptıranların hakkı ne olacak?
Koronavirüs önlemleri kapsamında hac ile ilgili yapılan açıklamaların ardından gözler hac ücretlerine çevrilmişti.
GÜNDEM 28.07.2020, 10:49 28.07.2020, 17:54
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Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2020 Yılı Hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecektir.’ dedi.
Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç İse Süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.
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