Kahramanmaraş İl Müftüsü açıkladı! Hac kaydı yaptıranların hakkı ne olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2020 Yılı Hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecektir.’ dedi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç İse Süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.