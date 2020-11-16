Kahvaltının 'Baştacı zeytin' tezgâhlardaki yerini aldı!

Tarihi kapalı Çarşıda, kış ayların gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünü olan zeytin tezgahtaki yerini aldı.



Kahvaltıda yeşil ve siyah sofralık, yemeklerde ise yağ olarak değerlendirilen zeytinin hasadı da devam ediyor.



Bölgenin geçim kaynakları arasında yer alan zeytin tezgahtaki yerini almaya başladı. Bu yıl zeytin yaklaşık bir ay gecikmeli olarak tüketiciyle buluştu.



Esnaf Mehmet Demir, zeytinin hem yapılışını hem de sofralara geliş serüvenini Aksu Haber'e anlattı.



Zeytin Kahramanmaraş’ın İncisi



Demir ; “Zeytin Kahramanmaraş’ın incisi, zeytin zamanı başladı yaklaşık 15-20 gün oldu. Hasat zamanıyla birlikte, bu nedenle zeytin bu günlerde tezgâhta yerini almış bulunuyor. ve satışlarımız başladı. Kahramanmaraşlıların zeytine olan talebi ise çok fazla, hem lezzet yönünden hem de şifa yönünden zeytine olan talebi artırıyor.”