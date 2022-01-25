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Kar İstanbul'u esir aldı!

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı. Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mahmutbey'de yolda kalan araçlar havadan görüntülendi.

GÜNDEM 25.01.2022, 14:43
Kar İstanbul'u esir aldı!

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı. Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı.

Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odayeri arasında araçlarında mahsur kalanların yardımına ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar bölgeden jandarmaya ait araçlarla tahliye edildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a geldi.

Bakan Soylu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından Mahmutbey Gişeler civarında araçlarında mahsur kalan vatandaşları ziyaret etti.

Soylu, yürüyerek birkaç saatini geçirdiği bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerinin şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini duyurdu.

VALİLİK 5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN MAHSUR KALDIĞINI DUYURDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 05.30 itibarıyla kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Yolda kalan vatandaşların gidebilmeleri için güzergahlardaki 71 caminin gece boyunca açık tutulduğunu duyuran Yerlikaya ayrıca, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğinin bilgisini verdi. Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç girişi çıkış kısıtlamasının sürdüğünü bildirdi.


Anadolu ve Trakya yönünden şehre girişlerde araç kısıtlamasının sürdüğüne değinen Vali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin Esenler, Harem ve cep otogarlarından çıkış saatinin 13.00'e kadar uzatıldığını ifade etti.

VATANDAŞLAR SABAH İETT OTOBÜSÜ BULAMADI
İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların çıkışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından işlerine gitmek üzere yola çıkan ve toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar ise İETT otobüsü bulmakta zorlandı. Birçok kişi, yoğun kar altında uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.


Gece iptal edilen T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler yeniden başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların kaldırılması istendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." ifadelerini kullandı.

ÖZEL ARAÇLARIN KÖPRÜLERDEN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine Kavacık mevkisinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri ayrıca araçların kış lastiği takıp takmadığını da kontrol etti.

Jandarma ekipleri ise Göktürk'ten İstanbul Havalimanı'na giden D-20 yolunda kontrol noktası oluşturdu. Burada özel araçları denetleyen jandarma ekipleri, izni olmayanların yola devam etmelerine izin vermedi. Kuzey Marmara bağlantı yollarına giren tırların geçişine izin verilmezken, Eyüpsultan ilçesine bağlı Odayeri köyünü Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayan yolda tırlar bekliyor.

YOL KENARINA PARK EDİLEN ARAÇLAR ÇALIŞMALARI AKSATTI
Yoğun kar nedeniyle çok sayıda sürücünün araçlarını yol kenarına park etmesi ekiplerin çalışmalarında aksamalara neden oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların sahipleri tarafından kaldırılmasını istedi.

MAHSUR KALAN 71 KİŞİ HADIMKÖY KIŞLASI'NDA MİSAFİR EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki yoğun kar yağışında mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy'de mahsur kalanlara yardım eli uzatıldığı belirtildi.

Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda 71 kişinin misafir edildiği kaydedilen açıklamada, "AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

#İstanbul #Meteoroloji
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