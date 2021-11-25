Türkiye Bankalar Birliği’ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı.

Türk lirası ve döviz kuruyla ilgili yaşanan son gelişmeler mercek altına alındı. Merkez Bankası yönetimi Bankalar Birliği üyeleriyle birlikte yol haritasını değerlendirdi.

Merkez Bankası'ndan daha önce yapılan açıklamada döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden uzak fiyat oluşumlarının gözlemlendiği ifade edilmişti.

Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü

Toplantı sonrası açıklama yapan Kavcıoğlu, "Merkez Bankası, BDDK ve sektör birbiriyle uyum içerisindedir. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Genel değerlendirmede bulunduk. Son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar, bir olağan üstü gelişme toplantısı değil." dedi.