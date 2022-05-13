Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 13 işçi de zehirlendi.
Antalya'da bir fabrikada yaşanan gaz sızıntısında 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi.
Olay, saat 16.30'da Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada gaz sızıntısından etkilenen işçilerin fenalaşması sonucu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gündüz vardiyasında çalışan ve gazdan az da olsa etkilenen işçiler ise fabrikadan çıktı.
İKİ İŞÇİ ÖLDÜ
Yoğun gaza maruz kalan Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit (44) kaçmak için çıktıkları fabrika bahçesinde fenalaşarak yığıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 2 işçi de kurtarılamadı.
Yoğun gaza maruz kalan 3 işçi tedavi için hastaneye sevk edilirken, 10 işçi ise ayakta tedavi edildi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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