Kış aylarında su içmeyi ihmal etmeyin

Yeterli miktarda su içmek, vücudunuzdaki sindirim enzimlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlarken içmediğimiz takdirse ise birçok sağlık sorunuyla karşılaşmakta mümkün.

Diyetisyen Reyyan Günal günde en az su içmenin çok önemli olduğunu söyleyerek vücudun her koşulda suya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.