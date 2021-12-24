Kış aylarında su içmeyi ihmal etmeyin
Su içmek ve vücudun su ihtiyacını karşılamak her zaman önemlidir ama bol bol su içmeyi kış mevsiminde önemli kılan şeylerden biri bağışıklık sistemini güçlendirmektir.
GÜNDEM 24.12.2021, 09:31 24.12.2021, 16:29
Yeterli miktarda su içmek, vücudunuzdaki sindirim enzimlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlarken içmediğimiz takdirse ise birçok sağlık sorunuyla karşılaşmakta mümkün.
Diyetisyen Reyyan Günal günde en az su içmenin çok önemli olduğunu söyleyerek vücudun her koşulda suya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.
Namaz Vakti 24 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8