Kışın kış, yazın yaz lastiği takılmalı!
Kış lastikleri sıcak havada fren mesafesini uzatıyor. Bu da trafikte kazalara yol açabiliyor. Uzmanlar, sıcak havada yaz lastiklerinin takılmasının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastikleri rafa kalkıyor, yazlık lastikler araçlara takılıyor.
Lastikçilerdeki değişim mesaisi sürüyor.
Lastiklerin değiştirilmesi kazalara yol açmamak için oldukça önemli.
Uzmanlar, henüz kış lastiklerini değiştirmeyen sürücüleri uyarıyor. Çünkü kış lastiği ile yola çıkmak özellikle 20 derecenin üzerindeki sıcak havalarda tehlikeli olabiliyor.
Yazın kış lastiği kullanmak yakıt tüketimini artırıyor.
Kış lastiği kullanmak araçların yakıt tüketimini de artırıyor.
Lastikçi Soner Ceren, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Kış lastiklerinde yakıtın artmasının sebebi de kış lastiklerinin vakum yapması. Vakum yapınca ne olur, daha iyi tutar. Tutunca ne olur motora yük biner, motora yük binince ne olur yakıt artar."
Uzmanlara göre kış lastiğini sıcak havada kullanmak lastik ömrünü de 1-2 ay kısaltabiliyor.
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