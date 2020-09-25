'Kobani olayları' operasyonuna muhalefetten tepki geldi

DEVA Partisi’nden ilk tepki İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından "Olaydan 6 yıl sonra sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur.Yargıyı araçsallaştıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe terör örgütlerini sevindirir. Devlet adaletle yönetilir." açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi'nden ise Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci,” Katil Öcalan’ın kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların hesap vermediği bir Türkiye’de bu operasyonun haklılığına nasıl inanalım?HDP yerel seçimlerde Cumhur İttifakında yer alsaydı, bugün bu gözaltılar olur muydu? Savcılık derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır.Malum ziyaret sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki şaibe ortadan kaldırılmalıdır." İfadeleriyle tepki gösterdi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, gözaltına alınanlar için "Bu insanlar suçluysa, bu memleketin hakimleri, savcıları 6 yıl önce neredeydi" diye sordu.