Kocaeli'de 3 terör örgütü üyesi yakalandı
Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla, PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı.
GÜNDEM 04.12.2021, 14:38 04.12.2021, 14:39
PKK/YPG yapılanmasına yönelik başarılı çalışmalar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 3 şahsa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla H.H., M.H., ve A.S. isimli 3 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.Ş.'nin örgütün sözde gümrük kapısında askeri eğitimler aldığı ve illegal yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, bir ay içerisinde toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı.
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