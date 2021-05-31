Kocaeli TEM’de makaslayan tır, zincirleme kazaya yol açtı

Kocaeli TEM otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde, saat 04.45 sıralarında tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İçinde yolcu otobüsü ve tırların da bulunduğu 21 araç zincirleme kazaya karıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 20 yaralının olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri panik yaşayan vatandaşları sakinleştirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşlar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait belediye otobüsleri ile tahliye edilerek, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götürüldü.

TEM TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Otoyolda seyir halinde olan araçlar, İzmit Doğu Gişeleri ve İzmit Batı Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildi.

Saatlerdir trafiğe kapalı olan TEM Otoyolu’ndaki kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, orta refüjdeki bariyerleri keserek kazanın yaşandığı İstanbul istikametindeki araçları Ankara istikametine yönlendiriyor.