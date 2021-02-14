Koronavirüsle mücadelede yeni dönem yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti.

Bu dönemin adının ise, 'yerinde karar dönemi' olduğunu belirtti.

Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.