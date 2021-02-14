Koronavirüsle mücadelede yeni dönem yarın başlıyor
Koronavirüs mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren, il bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması, canlı olarak yayınlanacak.
GÜNDEM 14.02.2021, 12:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti.
Bu dönemin adının ise, 'yerinde karar dönemi' olduğunu belirtti.
Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.
14°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Şubat 2021
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|51
|2. Galatasaray
|23
|48
|3. Beşiktaş
|23
|48
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kayserispor
|24
|25
|16. Erzurumspor
|24
|25
|17. Konyaspor
|22
|24
|18. Başakşehir
|23
|24
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Altınordu
|21
|37
|7. Tuzlaspor
|20
|36
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Balıkesirspor
|20
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. Leicester City
|24
|46
|3. M. United
|23
|45
|4. Liverpool
|24
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|24
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|24
|26
|16. Burnley
|23
|26
|17. Newcastle
|23
|25
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Barcelona
|22
|46
|3. Real Madrid
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Levante
|21
|27
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16