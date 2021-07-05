Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan metrobüsleri çekmek üzere bölgeye yol yardım araçları getirildi.

Kaza yapan metrobüsler nedeniyle çift taraflı seferler tek yönden yapıldığı için her iki yönde de uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Kaza yapan metrobüslerin yol yardım araçlarıyla bölgeden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.