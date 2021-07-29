Kütahya'da orman yangını çıktı

Emet ilçesine bağlı Sarım köyü Cevizliyayla mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Emet Belediyesi ve Etibor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 1 helikopterde havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.